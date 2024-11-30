Son anket sonucu şaşırttı! İki partideki oy değişimi dikkat çekti

Son hafta araştırma sonuçlarına göre CHP yüzde 31,2 oy alarak birinci parti oldu. CHP'yi yüzde 28,1 oy oranı ile AKP takip ederken iki parti arasında fark 3.1 puan oldu.

ORC Araştırma'nın 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde 5 bin 460 kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankette katılımcıların her birine "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. İşte son anketin sonuçları:

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 25,80 oy alan CHP: Yüzde 31,2

14 Mayıs Genel Seçimlerinde yüzde 36,30 alan AKP: Yüzde 28.1

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,30 oy alan MHP: Yüzde 8.1

14 Mayıs genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti yüzde 9 oy almıştı. DEM Parti: Yüzde 7.5

14 Mayıs'ta yüzde 2,90 oy alan Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.0

14 Mayıs'ta genel seçimde yüzde 9.90 oy alan İYİ Parti: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 4,0

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

DEVA Partisi: Yüzde 1,2

Yerli ve Milli Parti: Yüzde 1,1

Saadet Partisi: Yüzde 1,0

Demokrat Parti: Yüzde 1,0

Memleket Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,6.

Diğer: Yüzde 1,3