Son anket Türk siyasetinde tüm dengeleri değiştirecek! Erdoğan bu anketi görmesin

PİAR Araştırma Şirketi, 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 3 bin 480 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, CHP yüzde 30.7 oy oranıyla birinci parti olurken, AKP yüzde 30.2 ile ikinci sırada yerini aldı.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP: %30.7

AKP: %30.2

MHP: %9.3

DEM Parti: %7.6

Zafer Partisi: %6.1

Yeniden Refah Partisi: %5.2

İYİ Parti: %4.2???? Diğer: %1.4

Saadet Partisi: %1.2

Türkiye İşçi Partisi: %1.1

Yerli ve Milli Parti: %1.1

Büyük Birlik Partisi: %0.6

DEVA Partisi: %0.5

Demokrat Parti: %0.5

Anahtar Parti: %0.3

Anket sonuçları, CHP ve AKP arasındaki oy farkının oldukça düşük olduğunu gösterirken, üçüncü sırada yer alan MHP'nin oy oranının yüzde 9.3 olduğu dikkat çekti.