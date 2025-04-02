Son anketin sonucu açıklandı: Bir parti çoştu, iki parti düşüşte... Seçmen yumruğunu masaya vurdu!

ASAL Araştırma, İBB'ye yönelik operasyonun ardından gelen ilk anket verilerini paylaştı. Araştırmada katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP diyenlerin oranı yüzde 33,1 olarak kaydedilirken, hemen arkadan yüzde 30,2 ile AKP geldiği görüldü. AKP ve CHP arasındaki fark ise yüzde 3’e yaklaştı. Diğer partililer ise sırasıyla; DEM Parti yüzde 9.2, MHP yüzde 7.8, İYİ Parti 5.3 ve Zafer Partisi yüzde 4,3 olarak ölçüldü.

CHP, İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ OY ORANI ARTTI

24 Şubat’ta yapılan ankette CHP oy oranını yüzde 1,5 oranında artırırken iki parti de daha artış yaşandı. İYİ Parti oy oranını yüzde 1, Zafer Partisi ise yüzde 1,5 oranında oyunu yükseltti.

MHP VE AKP'DE DÜŞÜŞ

AKP'nin yüzde 30,9 düzeyinde olan oy desteği ise 30,2'ye düşerken, MHP'nin yüzde 9 düzeyindeki oy desteği yüzde 7,8'e indi.