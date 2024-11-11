Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş

Siyasi anketlerin Ekim ayı ortalaması belli oldu. CHP'de 1,5 puan düşüş görülürken, Zafer Partisi 0,9 ve İYİ Parti’de 0,8 artış oldu.

Siyaset arenasında gündem değişmeye devam ediyor. Öyle ki Ekim ayı seçim anketlerinde etkilerin yansıması görüldü. 14 anket şirketinin ortalamasına göre CHP’nin oy oranı Eylül ayına göre Ekim ayında 1,5 puan düşüş görüldü. Zafer Partisi 0,9 ve İYİ Parti’de 0,8 artış gözlemlendi.

ZAFER PARTİSİ VE İYİ PARTİ DE YÜKSELİŞ

MD Raporlar’ın X( eski adı ile Twitter) hesabı üzerinden 14 anket şirketinin verilerinin ortalaması paylaşıldı. Anket sonuçları Ekim ayı ortalaması göz alınarak yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ siyaset gündeminde konuşulan konular arasında yer aldı. Bu açılım, anketlere de yansıdı. MHP’nin oy oranı eylül ayına göre 1 puan düşerek 9.1’e geldi. MHP’deki düşüş ise diğer milliyetçi partilere kaymalara neden oldu. İYİ Parti, 0,8 artış göstererek 5.3’e yükseldi. Zafer Partisi de aynı şekilde 0,9 artış yaşayarak 5.0’a ulaştı.

CHP’DE DÜŞÜŞ

İlk 2 yarışında ise AKP ile CHP arasında olduğu görüldü. CHP’de Özgür Özel’in ‘normalleşme’ çağrısının etkileri oy oranlarında düşüşe neden oldu. CHP’nin oy oranı 1,5 puan düşüş yaşayarak 31.0 seviyesine geldi. AKP’de ise stabil kalarak 29.6 oy oranı kaydedildi.

Ekim ayı anket sıralaması şu şekilde; CHP 31.0, AKP 29.6, DEM Parti 9.4, MHP 9.1, İYİ Parti 5.3, Yeniden Refah Partisi 5.1, Zafer Partisi 5.0, TİP 1.5, Diğer 4.0.

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