Son anketler sonuçları açıklandı: ABD Başkanlık seçimlerini kim önde götürüyor?

Harris, Temmuz ayının sonunda yarışa katıldığından bu yana ulusal anket ortalamalarında Trump’a karşı küçük bir avantaja sahip. Anket sonuçlarına göre, Ağustos ayının sonuna doğru Harris’in liderliği neredeyse dört puana kadar çıktı. Eylül ayı boyunca anket sayıları göreceli olarak istikrarlıydı. 10 Eylül'de yapılan tek tartışma, yaklaşık 70 milyon kişi tarafından izlendi.

Son günlerde, anketlerdeki fark azalmaya başladı. Ancak bu ulusal anketler, bir adayın ülke genelindeki popülaritesini gösterse de, seçim sonuçlarını tahmin etmede tam olarak doğru bir yol sunmuyor. Bunun nedeni, ABD'nin bir seçim kurulu sistemi kullanması; her eyalet, nüfusuna göre belirli bir sayıda oy alıyor. Toplam 538 oy olduğu için, bir adayın kazanmak için 270 oya ulaşması gerekiyor.

ABD'de 50 eyalet var; ancak çoğu eyalet neredeyse her zaman aynı partiyi desteklediğinden, aslında her iki adayın da kazanma şansının olduğu sadece birkaç eyalet bulunuyor. Amerikalıların "battleground states" ve "swing states" diye andıkları bu eyaletler, seçimlerin kazanılacağı veya kaybedileceği yerler olarak biliniyor.

Swing State Anketlerinde Kim Önde?

Harris'in yarışa katıldığı günden bu yana, bu seçimdeki yedi "battleground" eyaletinde anket sonuçları oldukça sıkı. Eyaletlerdeki anket ortalamalarına göre, hiçbir adayın belirgin bir liderliği yok. Harris’in katılımıyla birlikte anketlerdeki eğilimler bazı eyaletlerde farklılık gösteriyor, ancak ulusal anketlere kıyasla daha az eyalet anketi bulunduğu için daha az veriye sahibiz ve her anketin hata payı var.

Arizona, Georgia ve Kuzey Karolina’da liderlik birkaç kez el değiştirmişken, Trump şu anda tüm bu eyaletlerde küçük bir önde. Nevada'da da benzer bir durum var, ancak Harris burada hafif bir avantaja sahip. Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin'da ise Harris, Ağustos ayından bu yana liderliğini sürdürdü; ancak son günlerde anketler çok sıkılaştı ve Trump şu anda Pennsylvania'da çok az bir önde.

Bu üç eyalet, Trump'ın 2016'daki başkanlık yolculuğunda kırmızıya dönüştürdüğü Demokratik kalelerdi. Biden, 2020'de bu eyaletleri geri kazandı ve eğer Harris de aynı başarıyı gösterirse, seçimleri kazanma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Harris'in Demokratik adayı olarak belirlenmesiyle birlikte yarışta nasıl bir değişim yaşandığını gösteren bir başka önemli nokta ise, Biden'ın yarıştan çekildiği gün, swing states'te Trump'a karşı neredeyse beş puan geride olduğu. Pennsylvania, her iki kampanya için kritik bir eyalet olarak öne çıkıyor çünkü burada en yüksek sayıda seçim oyu bulunuyor.