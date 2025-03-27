Son anketlerde sürpriz sonuçlar! Birle dört puan altına indi...

Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında önünde duran 3 anket şirketinden çıkan sonuçlara ilişkin dikkat çekici detayları paylaştı. Özkök, son üç ayda çok küçük farkla birinci parti durumuna geçen AKP’nin olayların ardından gerileyerek anketi yapan şirkete göre CHP’nin birle dört puan altına indiğini belirtti.

SON ANKETLER ORTAYA ÇIKTI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ‘yolsuzluk’ iddiası kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanması ise kamuoyuna yansıması ise son anketlerde ortaya çıktı. Ünlü yazar Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında üç ayrı ankette çıkan verileri paylaştı. Özkök, bu şirketlerin anketlerin ayrıntılı sonuçlarını abonelerine vereceğini belirtti. Anketlerin birinin 19 Mart öncesi olduğuna dikkat çeken Özkök iki anketin de 17-21 Mart arası olduğunu aktardı.

YÜZDE 60’I İNANMIYOR

Özkök sonuçları şu şekilde aktardı;

“BİR; Anketlere cevap verenlerin yüzde 60’ı bunun bir hukuk kararı olduğuna inanmıyor. Bu tutuklamanın CHP’ye yarayacağına inananların oranı daha fazla.

İKİ: Daha belirgin bir sonuç şu; “erken seçim isteyenlerin oranı” bu darbeden sonra beş puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş. Cumhurbaşkanının politikalarını beğenmeyenlerin oranı bu olaydan sonra dört puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.

CHP’NİN BİRLE DÖRT PUAN ALTINA İNMİŞ

Henüz kesin ayrıntısı öğrenemediğim bir sonuç şu:

Son üç ayda çok küçük farkla birinci parti durumuna geçen AKP bu olaydan sonra gerileyerek anketi yapan şirkete göre CHP’nin birle dört puan altına inmiş.”