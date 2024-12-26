Son ankette acı tablo! Tüm partiler hayal kırıklığına uğradı

Türkiye'nin gündemindeki temel sorunlar, halkın siyasi partilere olan güvenini de etkiliyor. Asal Araştırma'nın gerçekleştirdiği son anket, ekonomik dalgalanmalar, gelir dağılımı eşitsizliği, eğitim, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve kadın hakları gibi birçok alanda derinleşen sorunların çözümü için halkın hangi partiyi yeterli gördüğünü ortaya koydu.

HALKIN CEVABI ÇARPICI: “HİÇBİR PARTİ ÇÖZEMEZ”

Ankette katılımcılara, “Sizce Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu soruldu. Sonuçlar, toplumda siyasi partilere duyulan güvenin ciddi anlamda azaldığını yeninden ortaya çıkardı.

Katılımcıların yüzde 34,5'i soruya “Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi parti çözemez” yanıtını verdi.

PARTİLERE DUYULAN GÜVEN ORANLARI

Ankete göre, siyasi partilere duyulan güven oranları şu şekilde sıralandı:

AKP: %23

CHP: %17,2

MHP: %3,1

Demokrat Parti: %2,6

İYİ Parti: %1,8

Zafer Partisi: %1,5

Yeniden Refah Partisi: %1,2

Diğer partiler: %3,3

Fikrim yok/Cevap yok: %11,8