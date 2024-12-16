Son ankette AKP’ye soğuk duş! Az bir farkla o partiye kaybediyor

ORC Araştırma Şirketi, 8-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 şehirde 4100 katılımcıyla CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) gerçekleştiren, "Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara, "Siyasi Partilerle ilgili her biri için ayrı ayrı oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?" sorusu soruldu.

CHP BİRİNCİ OLDU

Bu soruya, CHP için yüzde 49, "Bu partiye oy verebilirim" yanıtı verilirken, bu rakam AKP için 43,6 puan oldu.

Diğer partiler ise şöyle sıralandı:

MHP: 19,9

DEM Parti: 16,3

İYİ Parti: 14,5

Zafer Partisi: 14,1

Yeniden Refah Partisi: 13,8

Yerli ve Milli Parti: 12,5

Büyük Birlik Partisi: 12,2

Türkiye İşçi Partisi: 10,6

Anahtar Parti: 10,4

Demokrasi ve Atılım Partisi: 7,8

Gelecek Partisi: 5,5

Saadet Partisi: 4,3

Demokrat Parti: 3,8

ORC Araştırma'nın paylaşımı şu şekilde: