Son ankette AKP'ye soğuk duş! İkinciliği de kaptırdı

Siyasi partiler arasında erken seçim tartışmaları sürerken, araştırma şirketleri de yaptığı anket sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AREA Araştırma’nın “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması- Eylül 2024” başlıklı son anketinin sonuçlarını köşesinde paylaştı. 16- 18 Eylül arasında 26 ilde 2 bin 44 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırmada, kararsızlar dağıtılmadan önce durum şu şekilde: “CHP 25.8, AKP 20.9, MHP 7.6, DEM 7.3, İYİ Parti 4, Zafer Partisi 3.2, Yeniden Refah Partisi 3, TİP 2.1, Diğer 0.9, Kararsız 25.2.”

AKP'NİN OYU KARARSIZLARDAN DA AZ

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna “Kararsızım/ Hiçbiri” yanıtını veren yüzde 25. 2’lik katılımcının 2023 seçimlerinde hangi partiye oy verdiğini de ölçüldü: "AKP 5.2, MHP 1, CHP 1.6, İYİ Parti 3.3, Yeşil Sol Parti (DEM) 0.4, Diğer 0.5 ve oy vermeyen 13.3..."

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçlar da şöyle: CHP 34.5, AKP 28, MHP 10.2, DEM 9.8, İYİ Parti 5.3, Zafer Partisi 4.3, YRP 4.0, TİP 2.8, Diğer 1.2. İki parti arasındaki fark yüzde 6.5.

CHP'NİN ADAYI MANSUR YAVAŞ

Ankette katılımcılara “Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sizce muhalefetin adayı kim olmalıdır?” sorusu da soruldu. Buna göre; Mansur Yavaş’a yüzde 30.6, Ekrem İmamoğlu’na yüzde 18.7, Özgür Özel’ yüzde 3.7 oy çıktı. Diğer 5.6, Fikrim yok ise yüzde 41.4.

Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda; CHP seçmeninin aday tercihi olarak ilk sırada Mansur Yavaş (yüzde 50.2) gelmekte. Ardından da yüzde 39.4 ile Ekrem İmamoğlu.