Son ankette bu 3 aday Erdoğan'ı ezip geçiyor! Birini biliyorsunuz, diğer 2'si sürpriz...

Ünlü veri analisti Murat Kızılboğa, Son 4 aydır yapılan araştırmalara ilişkin yaptığı analizi paylaştı. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve ardından gelen gözaltı kararı sonrası dikkat çekici değişimlerin yaşandığının altını çizen Kızılboğa, bu bulgular ışığında, Mart 2025 verileri temel alınarak paylaşılan tüm Cumhurbaşkanlığı seçimi varyasyonlarında ikinci tur sonuçları dikkat çekti.

İMAMOĞLU KARŞISINDA KİMSE GALİP GELEMİYOR

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan karşısında yüzde 54.8 alırken, Selçuk Bayraktar karşısında 59.6, Hakan Fidan karşısında 58.2 ve İbrahim Kalın karşısında 58,9 ile iktidara geldiği görüldü.

YAVAŞ VE ÖZEL DE BİRİNCİ ÇIKIYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Erdoğan karşısında yüzde 53.6 alırken, Selçuk Bayraktar karşısında 54.9, Hakan Fidan karşısında 54.9 ve İbrahim Kalın karşısında 55,0 aldığı anket verilerinde kaydedildi. Özgür Özel de Erdoğan’a karşı yüzde 52.8 oy olarak geçti.