Son ankette çarpıcı sonuç. Bir parti tırmanışa geçti

Siyasi anketler tek tek yayınlanmaya devam ediyor. AREA araştırma şirketi yeni kamuoyu anket sonuçlarını açıkladı. Ankette CHP, AKP’yi 0,01 puan ile geçtiği görülürken, İYİ Parti’nin çıkışı dikkat çekti.

KAFA KAFAYA GİDİYOR

AREA Araştırma şirketi 20-27 Ekim arasında gerçekleştirdiği ‘2028 Türkiye Seçim Anketi’ sonuçlarını açıkladı. 3 bin 700 kişinin katıldığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankette CHP, AKP’nin kıl payı üstünde olduğu görüldü. CHP, 30,1 oy oranı, AKP’de 30,0 oy oranı aldı.

EYLÜL AYI ANKET

AREA’nın Eylül ayı anketi ise CHP 34.5, AK Parti 28, MHP 10.2, DEM 9.8, İYİ Parti 5.3, Zafer Partisi 4.3, YRP 4.0, TİP 2.8, Diğer 1.2. İki parti arasındaki fark yüzde 6.5.’ sonuçlar elde edilmişti.

EN FAZLA YÜKSELİŞ GÖSTEREN PARTİ

Ankette bir diğer dikkat çeken detay ise Bahçeli’nin ‘Öcalan’ açılımı sonrasında İYİ Parti’de ciddi artış olduğu görüldü. İYİ Parti 8,3 oy oranı alarak 7,7 oy alan MHP’yi geçti. İYİ Parti, AREA’nın Eylül anketine göre oylarını 3 puan artırırken, en fazla yükseliş gösteren parti oldu.

Seçim anketinin sıralaması ise şu şekilde oldu;

CHP: 30,1

AKP: 30,0

DEM Parti: 9,5

İYİ Parti: 8.3

MHP: 7,7

Zafer Partisi: 6,6

Yeniden Refah Partisi: 4,2

TİP: 1.5

Diğer: 2,3