Son ankette çıkan sonuçlar Ankara’yı karıştırdı! Şok etkisi yaratacak

Ser Araştırma Şirketi, 1-3 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 20 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

AKP, YİNE CHP'NİN ARKASINDA KALDI

Ankette CHP yüzde 33,2 ile birinci parti olurken AKP yüzde 31,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle sıralandı,

"DEM Parti yüzde 10,5

MHP yüzde 7,7

Zafer Partisi yüzde 5,1

YRP yüzde 4,4

İYİ Parti yüze 3,8

TİP yüzde 1,3

A Parti yüzde 0,9

Diğer yüzde 1,3."