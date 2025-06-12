Son ankette çıkan sonuçlar şaşırttı! Bir parti baraj altında kaldı. Kimse bunu beklemiyordu

2025 yılına girildiğinden beri birçok siyasi ve gazetecilere yapılan tutuklamalar, ekonomik krizin iyice artması muhalefet kanadında erken seçim çağrılarını hızla yükseltti.

Erken seçim çağrılarına iktidardan yanıt gelmezken, anket şirketleri ise halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.

Ser Araştırma Şirketi, Haziran 2025 seçmen parti tercihlerini yayımladığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankette CHP yüzde 34,9 birinci parti olmayı devam ettirirken AKP yüzde 29,4 ile iktidara geldiği oranın çok gerisinde kaldı.

MHP ilk kez baraj altına düşerek sürpriz yaptığı ankette Zafer Partisi ilk 5'te yer almayı başardı.

26 ilde 2 bin 35 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anket yüzde 50 + 1 oyluk iktidar barajını da yıktı.

Geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alan YRP'yi kaybeden iktidar oy oranı toplamında büyük bir gerileme yaşadı.

MHP BARAJ ALTINDA KALDI!

Öyle ki AKP ve MHP oyları barajı geçmeye yetmezken İmralı süreci ile iddia konusu olan olası DEM Parti ortaklığı dahi yüzde 50 oy oranını yakalatmadı.

CHP'nin AKP'ye yüzde 5,5'luk net bir fark attığı anketin sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı, yüzde 10,1'lik oyu ile DEM Parti'yi ve yüzde 2,3'lük diğer partileri ortaklığa dahil etse dahi yüzde 48,7 oy oranında kalıyor.

Ankete katılanlara ayrıca "Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde seçim olmalı mı?" sorusu da yöneltilirken, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 67,25 olurken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 27,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 5,25'i ise "Fikrim Yok" yanıtını verdi.

Vatandaşın erken seçim ve parti tercihindeki sürpriz oyları ile iktidarı kara kara düşündürecek anketin sonuçları şu şekilde:

CHP: %34,9

AK PARTİ: %29,4

DEM: %10,1

MHP: %6,9

ZAFER: %6,1

Y.REFAH: %4,7

İYİ PARTİ: %4,2

TİP: %1,4

DİĞER: %2,3

SİZCE ÖNÜMÜZDEKİ 1 YIL İÇİNDE 'ERKEN SEÇİM' OLMALI MI, OLMAMALI MI?

EVET: %67,25

HAYIR: %27,5

FİKRİM YOK: %5,25