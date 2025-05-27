Son ankette çıkan sonuçlar şaşırttı! Kimse bunu beklemiyordu…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve iktidar tarafının ‘Öcalan açılımı’ süreci siyaset gündeminde büyük yer aldı. Bu süreç ise anketlere de yansıdı. Son yapılan bir siyasi ankette katılımcılara ‘Türkiye’nin sorununu hangi parti çözer?’ sorusu yöneltildi. Ankette çıkan sonuçta vatandaşların yüzde 34,7’si ‘hiçbiri’ şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI HANGİ SİYASİ PARTİ ÇÖZEBİLİR?

İktidara yakın anket şirketi ASAL Araştırma’nın son yaptığı ankette çıkan sonuçlar şaşırttı. Asal Araştırma, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu katılımcılara yöneltti. Yayınlanan verilere göre anketten en yüksek oran 'Hiçbiri' oldu.

İşte ankette çıkan sonuçlar;

Hiçbiri: %34.7

AK Parti: %26.0

CHP: %17.5

DEM Parti: %4.6

MHP: %4.3

İYİ Parti: %1.4

Zafer Partisi: %1.2

Yeniden Refah Partisi: %1.0

Diğer: % 1.5

Fikrim Yok/Cevap Yok: %7.8