Son ankette çıkan sonuçlar tüm dengeleri değiştirecek! Hiç kimse tahmin etmiyordu...

CHP’de erken seçim çıkışı ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine girmesinin ardından son anket verilerinde hareketlilik meydana geldi. Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), araştırma şirketinin verilerini paylaştı. Vatandaşın yüzde 59’u erken seçim istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 54.1 oy alırken Erdoğan’ın yüzde 38.6 ile çok gerisinde kaldığı görüldü.

DENGELER DEĞİŞTİ

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü köşe yazısında TEAM'in 20 Şubat tarihli yeni araştırmasını paylaştı. Ankette son yaşanan soruşturmalar, tutuklamalar ve CHP’deki öne seçim sürecinin etkisi görüldü. Ayrıca ekonomideki çıkmazında yerel seçimlerde olduğu gibi etkisi büyük oldu.

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

CHP’nin dile getirdiği erken seçimde katılımcılara soruldu. Kamuoyu yoklamasında “Sizce erken seçime gidilmeli mi?” diye katılımcılara soruldu. Yüzde 59’u evet, yüzde 34’ü hayır, yüzde 7’si “Kararsızım” şeklinde yanıt verdi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA…

“Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusunda kararsızlar dağıtılmadan önce CHP, yüzde 28.6 ile birinci, AK Parti yüzde 22.4 ile ikinci, MHP ve DEM yüzde 6’şar ile üçüncü, Zafer yüzde 3.8, İyi Parti yüzde 3.1, YRP yüzde 2.4, TİP yüzde 1.5 ve Anahtar Parti yüzde 1.2 oy aldığı görüldü.

İMAMOĞLU FARK ATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de tek aday olarak ön seçime giriyor. İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki ankette ise ilk turda kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu yüzde 39.9, Erdoğan yüzde 28.4 alıyor. Kararsızlar dağıtılınca İmamoğlu’nun oyu yüzde 54.1’e çıkıyor. Erdoğan, yüzde 38.6 oluyor.