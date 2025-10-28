Son dönemde CHP’li belediyelere, gazetecilere ve ünlülere peş peşe yapılan operasyonlar sonrası yargıya ‘güven’ konusu tartışılmaya başlandı. AKP içerisindeki bazı kurmaylar, yargıya güven azaldığı için ‘sahaya çıkamama’ korkusu yaşandığı kulislerden aktarılmıştı.

AÇLIK SINIRI MAAŞLARI SOLLADI

İktidara yakın kurmaylardan yargı eleştirileri gelirken, bir de ekonomik sorunda buna dahil oluyor. Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşı, Birleşik Kamu-İş’in açıkladığı 30 bin 61 lira açlık sınırının altında kaldı. Ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlar, iktidarın ekonomik politikasını ise beğenmiyor.

"EKONOMİK TABLO SAHADA ÇOK AĞIR"

Parti içinden, ekonomik tabloya dair “Erdoğan’a halkın gerçek gündemi aktarılmıyor. Ekonomik tablo sahada çok ağır” yorumları yapılıyor. Kurmaylar ise asgari ücret, emekli maaşları ve temel tüketim maddelerinde artan fiyatlar nedeniyle geniş seçmen kesimlerinde ciddi rahatsızlık yaşandığını belirtiyor.

ERDOĞAN, ADALET VE EKONOMİDE SINIFTA KALDI

Son yapılan araştırma anketinde ise “AKP iktidarının başarılı bulduğunuz uygulamaları/icraatları hangileridir?” sorusu katılımcılara yöneltildi. Katılımcılar, Erdoğan’ın karnesine notunu verdi. Erdoğan ekonomide yüzde 13,2 ile sınıfta kalırken onu takip eden Adalet de oran yüzde 20,3 çıktı.

Diğerleri ise şu şekilde oldu;

Eğitim: %29,8

Aile: %29,3

İşsizlik: %28,0

Yüzde 50 ve üzeri başarılı olduğu alanlar

Savunma Sanayi: yüzde 54,7

Ulaştırma: yüzde 52,5

Enerji: yüzde 51,0

Terörle Mücadele: yüzde 50,5

Yüzde 30 ve üzeri başarılı olduğu alanlar

Dış Politika: yüzde 43,5

Kentsel Dönüşüm: yüzde 42,6

Sağlık: yüzde 41,8

Mülteciler: yüzde 34,0

Tarım: yüzde 30,2