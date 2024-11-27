Son ankette dengeler değişti! Zafer Partisi kaç partiyi geride bıraktı?

Siyaset arenasında son yaşanan gelişmeler, anketleri de etkilemeye devam ediyor. ASAL araştırmanın Kasım ayı son anketinde "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu katılımcılara yöneltildi. Ankette kararsızların birinci parti çıkması dikkat çekerken, Zafer Partisi’nin 5.2 oy oranı ile MHP’ye gittikçe yaklaştığı görüldü.

ZAFER PARTİSİ MHP’Yİ YAKALAMASINA 3 PUAN KALDI

ASAL Araştırma’nın 2 bin 15 kişiye "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ milliyetçi kitleyi etkilediği yapılan ankette görüldü. MHP’nin 8,1 çıktığı ankette Zafer Partisi ve İYİ Parti’nin oylarında artış kaydedildi. Öyle ki Zafer Partisi’ndeki artış daha önceleri, yüzde 2 oran ile gerilerde sıralanıyordu. Ancak son ankette 5.2 oy oranı ile Zafer Partisi’nin MHP’yi yakalamasına 3 puan kaldığı görüldü.

SEÇİMİN KADERİNİ KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYECEK

Ankette bir diğer göze çarpan kısım ise kararsız seçmenin CHP ve AKP’yi geride bıraktı. Yüzde 30.8 oy oranı olan kararsız seçmen ilk sırada yer alırken arkasından 22.7 ile CHP, daha sonra da yüzde 21.5 oy oranı ile AKP geldi. Kararsızların ise seçimin kaderini belirleyeceği ankette yansıdı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tablo şu şekilde;

CHP:%32.8

AK Parti:%31.1

DEM Parti:%8.7

MHP:%8.1

Zafer Partisi:%5.2

İYİ Parti:%4.9

Yeniden Refah Partisi:%3.5

Anahtar Parti:%1.4

Türkiye İşçi Partisi:%1.3

Diğer:%3.0

Kararsızlar dağıtılmadan oluşan tablo ise şu şekilde;

Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 30.8

CHP: Yüzde 22.7

AKP: Yüzde 21.5

DEM Parti: Yüzde 6.0

MHP: Yüzde 5.6

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

İYİ Parti: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.4

Anahtar Parti: Yüzde 1.0

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 2.1