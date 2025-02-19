Son ankette dengelere değişti! Ankara koridorları bunu konuşuyor

CHP’nin ‘ön seçim’ yarışında Cumhurbaşkanı adayı olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi ön plana çıkmıştı. Yavaş'ın ön seçime girmeme kararı alması dikkat çekmişti. Ancak son yapılan bir ankette ise ikili arasındaki bir ön seçimde vatandaşı tercihi soruldu. Piar Araştırma tarafından yapılan ankette, İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e yükseldi.

ANKETLERDE FARK AZ

Piar Araştırma tarafından 1-4 Şubat'ta 26 ilde 3 bin 460 kişiyle yapılan ankette katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

İmamoğlu için, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 33.9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41.3 olurken, "oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 35.4 olarak çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 23.3 oldu. Ankette, kararsızlar dağıtıldığında İmamoğlu için oy veririm diyenlerin oranı yüzde 55.2'ye, Yavaş için yüzde 53.8'e geldi.

YAVAŞ'IN GÖZÜ İSE ANKETLERDE

CHP'de Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime girmeme kararı alması gündeme oturmuştu. Yavaş'ın bundan sonraki süreçte yapılacak anketleri yakından takip ederek İmamoğlu'nun önünde çıkması durumunda cumhurbaşkanı adaylığını resmen ilan edeceği de kulislerde iddia ediliyor.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI GARANTİ

İmamoğlu için vekiller dün ilk imzalarını da vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dünkü partisinin grup toplantısında isim vermeden “"Yapılanlar bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Biz bu darbeye teslim olmayız” söylemiyle İmamoğlu’nu işaret etmişti.