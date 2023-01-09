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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "belki birazcık" diyerek seçimi öne çekme açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği seçim anketlerinde son durum belli oldu. Erdoğan, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a kaybederken, Kılıçdaroğlu'nu kıl payı geride bırakıyor.

Galeri Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 13:29
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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ederken ORC Araştırma şirketi yeni bir anket yayımladı.

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söyledi. 

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Seçim yaklaştıkça araştırma şirketlerinin anketleri de hız kazandı.

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmemişken ORC Araştırma, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri ' başlıklı bir anket yayımladı. 

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 şehirde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan araştırmada Erdoğan'ın karşısındaki olası adayların oy dağılımı şu şekilde;

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Erdoğan: yüzde 39,8Yavaş: yüzde 49,4 

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Erdoğan: yüzde 41,9İmamoğlu: yüzde 47,0

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Erdoğan: yüzde 41,7Akşener: yüzde 46,3

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

Erdoğan: yüzde 42,5Kılıçdaroğlu: yüzde 41,8

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri anketi sonucu şu şekilde

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Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı

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