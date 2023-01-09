Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "belki birazcık" diyerek seçimi öne çekme açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği seçim anketlerinde son durum belli oldu. Erdoğan, Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a kaybederken, Kılıçdaroğlu'nu kıl payı geride bırakıyor.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ederken ORC Araştırma şirketi yeni bir anket yayımladı.
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Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söyledi.
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Seçim yaklaştıkça araştırma şirketlerinin anketleri de hız kazandı.
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmemişken ORC Araştırma, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri ' başlıklı bir anket yayımladı.
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2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 şehirde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan araştırmada Erdoğan'ın karşısındaki olası adayların oy dağılımı şu şekilde;
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Erdoğan: yüzde 39,8Yavaş: yüzde 49,4
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Erdoğan: yüzde 41,9İmamoğlu: yüzde 47,0
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Erdoğan: yüzde 41,7Akşener: yüzde 46,3
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Erdoğan: yüzde 42,5Kılıçdaroğlu: yüzde 41,8
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ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri anketi sonucu şu şekilde