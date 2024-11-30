Son ankette Erdoğan’a iki şok birden

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Son ankette Erdoğan’a iki şok birden

Area Araştırma'nın yaptığı "Kasım Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" anketinde çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Siyasi parti sıralamasında AKP birinci sırayı kaptırırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ismin gerisinde kaldı.

Area Araştırma'nın "Kasım Ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar arasında, yüzde 22,2 ile birinci sırayı CHP alırken, kararsız seçmen oranının yüzde 26 ile tüm partilerin oy oranlarını geride bıraktı. Ankette, AKP ise CHP'nin gerisinde kaldı.

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ERDOĞAN, ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Ankette, siyasetçilere yönelik kanaatler de ölçüldü. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 60,6 olumlu görüş oranıyla ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 47,4 olumlu oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu iki ismin ardından üçüncü sırada yer aldı ve yüzde 46,9 oranında olumlu görüş aldı.

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