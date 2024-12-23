Son ankette fark kapandı İşte Erdoğan'ı zorlayacak isim...

İktidara yakın ASAL araştırma şirketi Aralık ayında son anket verilerini paylaştı. Ankette “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?”, Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? ve Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?( Açık uçlu soru) soruları katılımcılara yöneltildi.

ERDOĞAN'A EN YAKIN YAKLAŞAN YAVAŞ OLDU

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz? sorusuna katılımcılardan yüzde 42.0’i Recep Tayyip Erdoğan’a verirken, Mansur Yavaş yüzde 39.4 aldı. Erdoğan İmamoğlu karşısında yüzde 45.5'e oyu yükseltirken Ekrem İmamoğlu yüzde 36.3 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ MANSUR YAVAŞ’I İSTİYOR

Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz? sorusuna ise katılımcılar dikkat çeken seçimler yaptı. Listenin ilk sırasında yüzde 35.5 Mansur Yavaş olurken en yakınında yüzde 27.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Diğerleri ise sırasıyla; Özgür Özel yüzde 7.2, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9, diğer yüzde 4.0 olarak belirtildi.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ REKABETİ

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? sorusunda ise ankette şu sonuçlar çıktı;

Recep Tayyip Erdoğan :%26.5

Mansur Yavaş :%17.0

Ekrem İmamoğlu :%13.2

Hakan Fidan :%6.3

Özgür Özel :%5.1

Selçuk Bayraktar :%4.9

Kemal Kılıçdaroğlu :%1.2

Fatih Erbakan :%1.0

Diğer :%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%21.7