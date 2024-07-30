Son ankette hiç olmayan oldu. İşte son oy oranları

MetroPoLL’ün yaptığı son anket AKP ve CHP’nin son oy oranlarını ortaya koydu. Ankete göre CHP, AKP’yi gerisinde bıraktı.

MetroPoLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Halk TV canlı yayınında son anket sonuçlarını açıkladı. Sencar’ın açıkladığı sonuca göre , "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 33,8’i 'CHP' derken yüzde 26,1’i ise 'AKP' dedi.

Ankerte göre, son genel seçimde oyunu AKP’ye verenlerin yüzde 53,3’ü bu Pazar seçim olsa oyunu yine AKP’ye vereceğini söyledi. AKP’den CHP’ye kayan oyların oranı yüzde 6,4 olurken, oyunu MHP’ye vereceklerin oranı ise yüzde 2,5 oldu. Son seçimde oyunu AKP’ye verenlerin yüzde 30’u ise kararsız olduğunu belirtti.

AKP’NİN OYU 1 AYDA 6 PUAN DÜŞTÜ

Özer Sencar son anketle ilgili yaptığı değerlendirmede AKP’nin oylarının tarihindeki en düşük seviyeye geldiğini vurguladı. Sencar, "CHP şu an AKP’den 7 puan önde. Temmuz ayında ücretliler beklenti içindeydi hiçbir şey alamadılar. Her 100 kişiden 81’i ‘ekonomi kötü yönetiliyor’ diyor. Ekonomi böyle giderse AKP'yi CHP bile kurtaramaz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin oy oranı yüzde 35,32, CHP'nin oyu 25,41 olmuştu.