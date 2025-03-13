Son ankette iktidara soğuk duş. Seçmen son noktayı koydu

Kaynak: Haber Merkezi
Son ankette iktidara soğuk duş. Seçmen son noktayı koydu

Sonar Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği ankete göre, vatandaşların yüzde 57,8'i erken seçim istiyor. İşte detaylar…

Sonar Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Tercihleri Araştırması" sonuçları, toplumun ekonomik gidişata dair endişelerinin giderek yükseldiğini ortaya çıkardı. Öte yandan araştırmanın ortaya koyduğu veriler, ekonomik sıkıntılar ve siyasi gelişmelerin halk nezdinde büyük yankı uyandırdığını gösteriyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye’nin en büyük sorunları sorulduğunda ankete katılanların yüzde 83,8’i hayat pahalılığı, eğitimde yaşanan sıkıntılar ve yoksulluğun en büyük sorunlar olduğunu belirtti.

ERKEN SEÇİM TALEBİ

Ankete göre, toplumun yüzde 57,8’i erken seçim talep ediyor. Bu oran, ekonomik gidişata duyulan güvensizliğin yanı sıra mevcut politikaların geniş kesimlerce yeterli bulunmadığını gösteriyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan sahte diploma soruşturmasını yanlış bulanların oranı yüzde 58,3 olarak ölçüldü.

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