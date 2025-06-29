Son ankette Kılıçdaroğlu'na 'butlan' şoku! Seçmen açık ara unuttu

ORC Araştırma 23-25 Haziran tarihleri arasında 18 ilde 2160 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketinde katılımcılara "CHP dendiğinde aklınıza gelen ilk 3 isim" sorusunu yönelterek seçmenin lider eğilimini ölçtü.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUTLAN AÇIKLAMASI GÜNDEME OTURMUŞTU

CHP kurultayı davasına günler kala ORC'nin düzenlediği ankette seçmenin aklına ilk gelen CHP'li isimler arasında partinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk 3'e bile giremedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın ardından ancak 5. sırada yer alabildi.

"CHP dendiğinde aklınıza gelen ilk 3 isim kimdir?" sorusunun yöneltildiği ankette ilk sıraya tüm anketlerde olduğu gibi Ekrem İmamoğlu oturdu. 'Kabul etmeyim de kayyum mu gelsin?' sözleri ile butlan kararını kabul edebileceği mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Mansur Yavaş'ın ardından 5. sırada yer alabildi.

KURULTAY DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI 30 HAZİRAN'DA

CHP'nin Kasım 2023'te yapılan kurultayında Özgür Özel 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak genel başkan seçilmişti. Ancak kurultayın iptali için açılan dava sonrası 'butlan' kararı (yok sayılma) tartışmaları başlamıştı.

3 İSİM KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kritik davanın duruşması öncesi kurultaya 'butlan' kararı verilmesi ihtimali karşısında CHP'li 3 isim eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ile butlan kararı çıkması halinde yeniden genel başkan olabileceği mesajı verdi. Kılıçdaroğlu bunu, CHP'ye kayyum atanmaması için yapacağını belirtti.

CHP'DE KONGRE SÜRECİ

CHP’de 4–5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultay Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi sonra mahkemeye yapılan ilk başvuru, 24 Mart 2025 tarihinde gerçekleşti. Bu başvuru, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve delegeler Levent Çelik ile Hatip Karaaslan tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

Dilekçede, kurultayın usulsüzlüklerle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Kararın yok sayılması ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi talep edildi.

ÖZEL OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

21 Mart'ta ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü kongreye çağırdı. Özel, olağanüstü kongre kararını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında alındığı süreçte partiye kayyum atanma ihtimaline karşı verdiğini söyledi. 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.