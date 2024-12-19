Son ankette makas açıldı! Bir isim yarışı önde götürüyor

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son "Türkiye Raporu" verilerine göre en başarılı bulunan siyasetçilerde, Mansur Yavaş yerini korudu. Yavaş’ın ardından en yakın isim ise Ekrem İmamoğlu oldu.

Siyasette son yaşanan gelişmelerde siyasi liderlerin tavırları anketleri de etkiliyor. İstanbul Ekonomi Araştırma son "Türkiye Raporu" verilerini paylaştı. Raporda katılımcılara ‘en başarılı bulunan siyasetçiyi 1-10 puan) şeklinde değerlendirmeleri istendi.

YAVAŞ LİDERLİĞİ KORUDU

Önceki raporda önde olan Mansur Yavaş, 5.4 puan ile lider olduğu görüldü. Yavaş’a yakın ise partisindeki isim Ekrem İmamoğlu, oldu. İmamoğlu ise 4.8 puan aldığı görülürken, en yakın rakibi Erdoğan 4.7’de olduğu görüldü.

ÖZEL, BAHÇELİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Son olarak DEM Parti ile Öcalan’ın İmralı görüşsün çağrısında bulunan Bahçeli’nin ise puanında değişim olmadı. Bahçeli, Özgür Özel’in 0,4 puan gerisinde 3.6’da konumlandı. Özgür Özel ise 4.0 puanda yerini korudu.

Diğer siyasetçilerin beğeni oranı ise şu şekilde oldu;

Fatih Erbakan: 3,5, Ümit Özdağ: 3,4, Yavuz Ağıralioğlu: 3,3, Erkan Baş: 3,1, Muharrem İnce: 3,1, Müsavat Dervişoğlu: 2,8, Tülay Hatimoğulları Oruç: 2,5