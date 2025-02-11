Son ankette sıralama değişti! İşte partilerin oy oranları

Kaynak: Medyaradar
Son ankette sıralama değişti! İşte partilerin oy oranları

Erken seçim tartışmalarının alevlenirken son anket sonuçları geldi. BETİMAR Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

BETİMAR'ın yaptığı son anketin sonuçlarına göre CHP yüzde 31.6 ile birinci parti oldu. AKP ise yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer aldı. MH yüzde 9.1 oy oranı ile üçüncü sıralamada 3. sırada yer aldı. Tutuklanan Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi ise yüzde 4.6'lık kesimin desteğini aldı.

Erken seçim tartışmaları devam ederken BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, konuk olduğu programda yaptıkları son anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

CHP BİRİNCİLİĞE OTURDU

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu. Araştırmaya göre; CHP yüzde 31.6 ile birinci parti olurken, AKP yüzde 31.2 ile CHP'nin gerisinde kaldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA MHP VAR

Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çağrı sonrası oy oranı merak edilen MHP yüzde 9.1 ile 3. sırada görülürken DEM Parti yüzde 8.8 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 5.1 ile beşinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin sıralaması ise şöyle:

Zafer Partisi yüzde 4.6
YRP yüzde 3.7
Anahtar Parti yüzde 1.6
TİP yüzde 1.3

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