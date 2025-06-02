Son ankette siyasi dengeler değişti! Sonuçlar şaşırttı...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturması sonrası tutuklamasına ilişkin vatandaşın kanaati ortaya çıktı. Mayıs ayında AREA tarafından yapılan ankette iddiaların asılsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55,1 olarak çıktı. ‘İddialar gerçektir’ diyenlerin oranı ise yüzde 33,6 oldu.

İBB OPERASYONU ANKETLERE YANSIDI

19 Mart’ta ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve ekibi tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ‘siyasi bir operasyon’ olduğunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel söylemişti. İmamoğlu’nun tutuklanması pek çok vatandaş tarafından da tepkiyle karşılandı. Öyle ki CHP ile AKP arasındaki fark bazı anket firmalarında 5 puana kadar yaklaştı.

VATANDAŞ İMAMOĞLU’NUN YANINDA

Son yapılan ankette ise ‘yolsuzluk’ ve ‘diploma iptali’ soruldu. AREA anketine katılan katılımcıların verdiği cevaplar ise siyasette dengeleri değiştirecek. İmamoğlu’nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasını olumlu karışlayıp, iddiaların gerçek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 33,6, olumsuz bulup, iddiaların asılsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 55,1, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11,3 çıktı.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesini doğru bulup, hukuki bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,6, yanlış bulup, siyasi bir karar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,5, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,9 olarak kaydedildi.