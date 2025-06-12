Son ankette siyasi dengeler değişti! Sonuçlar şok etkisi yarattı

ORC Araştırma Şirketi, beş büyükşehirde 8-10 Haziran tarihlerinde yaptığı anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Malatya'da AKP birinci sırada bulunurken Adana, Mersin, Antalya ve İzmir'de CHP farkı açtı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP'nin birinci çıktığı Adana'da CHP'nin ilk sırada yer alması ve Malatya'da farkın yüzde 40'lardan yüzde 12'lere kadar düşmesi dikkat çekti.

İşte anket sonuçları:

İzmir

CHP: Yüzde 44,5

AKP: Yüzde 21,8

Antalya

CHP: Yüzde 37,8

AKP: Yüzde 26,1

Mersin

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 22,4

Adana

CHP: Yüzde 32,5

AKP: Yüzde 27,4

Malatya

AKP: Yüzde 37,1

CHP: Yüzde 25