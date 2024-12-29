Son ankette sürpriz çıkış… Bir siyasi lider açık ara önde!

AREA anket şirketi Cumhurbaşkanlığı ve halkın hangi siyasetçiye olumlu baktığına ilişkin Aralık ayı araştırma sonuçlarını paylaştı. Ankette Yavaş ve İmamoğlu’nun her anlamda Erdoğan’dan önde olduğu görüldü.

HALK HANGİ SİYASETÇİYE DAHA OLUMLU BAKIYOR?

Siyasetçilerle ilgili olumlu kanaatlere bakıldığında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60.5, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46.7, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 41.8’le ilk üç sırada yer alıyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY ÇIKARSA NE OLACAK?

Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda ise katılımcıların aday tercihi olarak ilk sırada Mansur Yavaş (%35,9) oy oranı ile geliyor. Ardından sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan (%31,5) ve Ekrem İmamoğlu (%21,7) oy oranı aldı.

HALK ‘YAVAŞ VE İMAMOĞLU’ DİYOR

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasında’ tercihte ise Mansur Yavaş yüzde 52,9 oy oranı alırken Erdoğan ise yüzde 32,4 oy oranında kaldı. Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında’ tercihte ise İmamoğlu yüzde 46,1 oy oranı kaydederken, Erdoğan yüzde 38.1 oy oranı aldığı görüldü. Erdoğan'ın tek Özel karşısında önde olduğu kaydedildi. Erdoğan yüzde 39.3, Özgür Özel ise yüzde 35,5 oy aldı.