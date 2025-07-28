Son ankette sürpriz sonuç! Sıralama baştan sona değişti

ORC Araştırma, 24-26 Temmuz tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonucu açıkladı.

Anket sonuçlarına göre uzun süredir birçok ankette açık ara önde olan CHP yüzde 30.2 puan alırken AKP ise yüzde 30.7 puan aldı.

Son ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarında ise DEM Parti'nin sıralamasındaki düşüş ise dikkat çekti.

ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇ:

▪︎AKP: Yüzde 30,7

▪︎CHP: Yüzde 30,2

▪︎MHP: Yüzde 8

▪︎DEM Parti: Yüzde 7,2

▪︎İYİ PARTİ: Yüzde 6,1

▪︎Zafer Parti: Yüzde 4,0

▪︎Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

▪︎Saadet Partisi: Yüzde 2,3

▪︎Yerli ve Milli Parti: Yüzde 2,1

▪︎Büyük Birlik Partisi: Yüzde2,0

▪︎A Parti Yüzde1,8

BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE CHP ÖNDEYDİ

ORC Araştırma'nın "Temmuz 2025 siyasi eğilimler araştırmasında sorulan yine aynı soruya seçmenler şu oranlarda yanıt vermişti:

▪︎CHP Yüzde 30,5

▪︎AKP Yüzde 30

▪︎DEM Yüzde 7,6

▪︎MHP Yüzde 7,4

▪︎İYİ PARTİ Yüzde 5,1

▪︎ZAFER Yüzde 4,2

▪︎Y.REFAH Yüzde 3,6

▪︎SAADET Yüzde 2,2

▪︎YMP Yüzde 2

▪︎BBP %1,9

▪︎A PARTİ Yüzde 1,7

▪︎TİP Yüzde 1,6

▪︎DİĞER Yüzde 2,2