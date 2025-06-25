Son ankette sürpriz sonuçlar: Bir siyasi parti beklenmeyeni yaptı!

İBB’ye ardı ardına yapılan operasyonlar, itirafçıların tahliye edilmesi ve savaş gerilimi ile ekonomideki fiyat artışları son yapılan ankete yansıdı. Ankara Araştırma’nın son milletvekili seçimi anketinde fark 5 puanı aştı. CHP yüzde 34,6 ile AKP’nin önünde yer alarak birinci parti konumunda yerini korudu. AKP ise yüzde 29,4’de kaldı.

SON ANKETTE FARK AÇILDI

Ankara Araştırma (ANK-AR), 20-23 Haziran arasındaki son anket verilerini paylaştı. 28 il, 59 ilçede yapılan anket çalışmasına katılan katılımcılara ‘Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?’ başlıklı soru yöneltildi. Çıkan sonuçlarda fark iyice açıldı.

Siyasette yaşanan gelişmeler anketlerdeki dengeyi de değiştiriyor. Son yapılan ankette kararsızlar dağıtılınca CHP yüzde 34,6 oy oranına ulaşırken, AKP yüzde 29,4’de kaldı. CHP’nin AKP ile arasındaki fark 5 puanı bile aştı. DEM Parti yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP’de hemen arkasında 7,6 puan ile bulunuyor.

ZAFER VE İYİ PARTİ'NİN OY TOPLAMI MHP'DEN FAZLA

Zafer Partisi ise 6,2 puan ile MHP’yi takip ederken, İYİ Parti’de 3,9 puanda konumlandı. YRP 3,3 oy oranına gelirken diğer partiler sırasıyla şu şekilde oldu; TİP 1,4, A PARTİ 1,1 ve diğer 3,2.