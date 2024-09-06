Son ankette yarış kızıştı! Partilerin oy oranları tamamen değişiyor

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu ve 14 Mayıs seçimlerine en yakın sonuçları veren anket şirketlerinden biri olan SONAR, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette, katılımcılara "Erken seçim yapılmalı mı?" ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Halk TV canlı yayınında açıklanan ankete göre, katılımcıların yüzde 53,1'i erken seçim yapılmasını desteklerken, yüzde 40,7'si bu öneriye karşı çıktı.

YÜZDE 13'LÜK FARK

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan CHP yüzde 24,4 ile ilk sırada yer alırken, AKP yüzde 16,1 ile ikinci sırada bulunuyor. MHP yüzde 7,5 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde:

CHP: Yüzde 24,4

AKP: Yüzde 16,1

MHP: Yüzde 7,5

DEM Parti: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 3,6

Yeniden Refah: Yüzde 3,4

Zafer Partisi: Yüzde 3,2

Diğer: Yüzde 2

Kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin oy oranı yüzde 36,2'ye çıkarak AKP'ye yüzde 13 fark attığı gözlemlendi.

MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ

MHP ise üçüncü sırada kalırken, partilerin oy dağılımı şu şekilde oldu:

CHP: Yüzde 36,2

AKP: Yüzde 23,8

MHP: Yüzde 11,2

DEM Parti: Yüzde 10,7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

Yeniden Refah: Yüzde 5,0

Zafer Partisi: Yüzde 4,8

Diğer: Yüzde 3

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