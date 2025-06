Son anketteki sonuçlar bakanları koltuklarından edecek! Saray'da "eyvah eyvah" sesleri yankılanıyor...

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara ilişkin Panorama’nın ‘güven’ anketinde çıkan çarpıcı sonuçları paylaştı. Özkök, ankete ilişkin, “TRT’nin AA’nın ağır propagandası, iktidar medyasının, konuşan kafalarının ve trollerinin ağır presi tam tersi etki yaratmış vatandaşın üzerinde. Yargı ve basın iyice dibe vurdu” ifadelerini kullandı.

Panaroma Araştırma Şirketi'nin Mayıs ayında yaptığı anketi köşe yazısında aktaran ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından yargıya güvenin Diyanet İşleri Başkanlığı'na olan güvenin altına düştüğünü söyledi. Özkök ankette çıkan sonuçları köşesinde yorumlayarak aktardı.

ÖZKÖK’TEN ÇARPICI ANKET PAYLAŞIMI

O hazin fotoğrafa bakarken gelen anket; yargıya güven Diyanet’in bile altına düştü" başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecini “siyasal” olarak değerlendirenlerin oranı, mayıs ayında 1 puan artarak yüzde 54’e yükseldiğini belirten Özkök, "Aynı mayıs ayında “Bu hukuki bir süreçtir” diyenler 1,5 puan düşerek yüzde 32’ye inmiş. Yani TRT’nin AA’nın ağır propagandası, iktidar medyasının, konuşan kafalarının ve trollerinin ağır presi tam tersi etki yaratmış vatandaşın üzerinde. Yargı ve basın iyice dibe vurdu” dedi.

BASIN EN SON SIRADA YER ALIYOR, YARGI BİLE DİYANET’İN ALTINA DÜŞTÜ

Mayıs ayında yargıya güven, Diyanet İşleri’ne güvenin bile altına düştüğüne değinen Özkök, Her 10 Türk vatandaşından sadece 2,7’si yargıya güvendiğini söyledi. Özkök, : Bu ağır propagandanın yargıyla birlikte en ağır maliyeti de basına çıkardığını vurgularken, “Kurumlara güven sıralamasında basın en son sırada yer alıyor. Her 10 Türk vatandaşından sadece 1,5’u basına güveniyor. Düşünün, en alttan ikinci sırada ise TÜİK var. Yani her ay bize enflasyon rakamlarını açıklayan ve çok az insanı inandırabilen Türkiye İstatistik Kurumu. O bile basının üzerinde” ifadelerini kullandı.

HALK İKTİDARIN SEVMEDİĞİ ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÜVENİYOR

Halkın “Anayasa Mahkemesi”ne güvendiğini söyleyen Özkök, “Hani şu kararları uygulanmayan en üst yargı kuruluşu. Hani Can Atalay için aldığı “Milletvekili yapın” kararı iktidar tarafından tanınmayan Anayasa Mahkemesi. Halk, iktidarın sevdiği yargıya güvenmiyor. Ama iktidarın sevmediği Anayasa Mahkemesi’ne güveniyor” şeklinde aktardı.

“TÜİK’E GÜVEN DİBE VURDU”

TÜİK’e güvenin dibe vurduğunu söyleyen Özkök, ispatını, “TÜİK enflasyonun düşmekte olduğunu gösteren rakam verdi. Ama aynı mayıs ayı içinde halkın enflasyon eklentisi 1 puan daha yükselerek yüzde 66.8’den yüzde 67.6’ya çıkmış. Halka soruluyor: Enflasyon neden düşmüyor? İşte cevap Bunca propagandaya rağmen bu beklenti niye düşmüyor? Panorama o soruyu da sormuş. “Ekonomik göstergelerde yaşanan bozulmanın nedeni sizce nedir?”

Buyurun cevaplar şöyle:

(*) YÜZDE 33.9: Hükümetin sürdürdüğü ekonomik politika

(*) YÜZDE 28.9: İBB’ye yönelik operasyon

(*) YÜZDE 22.9: Küresel ekonomideki gelişmeler

(*) YÜZDE 5.6: Diğer

(*) YÜZDE 8.5: Fikrim yok.

SARAY’IN DERİN KORİDORLARINDA BU ANKET KONUŞULUYOR

Ankette hem yargı hem de ekonomik koşulların eleştiri oklarında olması Erdoğan’ın bayram sonrası bu duruma nasıl önlemler alacağına çevrildi. Emekli ve asgari ücretliler refah için zam talebini yineliyor. Yargı konusunda ise operasyonlar bitecek mi bilinmiyor. Ancak bu ankette çıkan sonuçlar bakanları koltuklarından edeceği Saray’ın derin koridorlarında şimdiden konuşulmaya başlandı.