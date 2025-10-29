Hadi Özışık, iki parti liderinin 16 Kasım’da yapılacak Yeniden Refah Partisi kongresi öncesinde bir araya geleceğini ve birleşme konusunda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Ahmet Davutoğlu ve Fatih Erbakan’ın liderliğindeki partiler arasında yaklaşık altı aydır sürdüğü belirtilen temaslarda, genel başkanlık konusunun şimdilik ikinci plana bırakıldığı öğrenildi. Özışık, “Her iki lider de ‘önce birlik sağlansın, liderlik konusu sonra konuşulur’ yaklaşımında uzlaştı” dedi.

Hadi Özışık şöyle konuştu:

Ahmet Davutoğluyla Fatih Erbakan buluşuyor. 16 Kasım'da Yeniden Refah Partisi'nin kongresi var. Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi birleşme noktasında artık son aşamaya gelinmiş. Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi birleşecek. Genel başkan konusunda da her iki lider, “Onlar detay bu konuda uzlaşırız” demişler. Görüşmeleri de Suat Kılıç, Mehmet Altınöz ve Ayhan Sefer Üstün yürütüyor. Birleşme üzerine 6 aydan beri bu görüşmeler devam ediyormuş.