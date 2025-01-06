Son ayrılık dengeleri altüst etti! İYİ Parti'den istifalarla ilgili açıklama

Kürşad Zorlu’nun partisinden istifası ve ayrılıkların süreceği iddiaları İYİ Parti’nin tepkisini çekti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Yolumuzda bir değişiklik yok. İstifaların nedeni kişisel ikbal kaygıları” dedi.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, partinin Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun istifa etmesi ve AKP’ye geçeceği iddialarına ilişkin konuşan Poyraz, “Milletvekili adayı, tercih ettiği partinin program-tüzük ve siyasetini takip eder, bilir ve bir karar vererek aday başvurusunda bulunur. Milletvekili seçildikten sonra da bu bilinç ile hem sahada hem de parlamentoda kollektif çalışmanın bir parçası olarak emek verir mücadeleye katkı sunar. İstifa ise ancak siyasi partinin bahsettiğim; program-tüzük ve siyasetinden ayrılması ve milletvekilinin daha aday olurken tercihlerini oluşturan çizgiden sapması ile bir yol ayrılığıdır. Şimdi açıkça soruyorum. Sayın Dervişoğlu’nun henüz 8 aylık Genel Başkanlığı sürecinde İYİ Parti program-tüzük ve siyasetinde hangi konudan sapmıştır?” dedi.

Poyraz, şunları kaydetti:

“Bu istifa eden milletvekilleri İYİ Parti’nin hangi politikası ile ters düşmüştür? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıtlığımızdan ve Parlamenter Sistemi savunan tek parti olmamızla mı? AKP’nin devleti, devlet aklını ve ahlakını yok eden siyasetine duruş sergilememizle mi? Büyük Türk milleti ve Türk devleti iddiamız mı? Demokrasiyi din-dil-etnisite-mezhep ayraçları içine almadan milletin tamamı için tam ve kamil hayata gerçirme talebimizle mi? İmralı canisini bir çözüm adresi olarak görülmesini reddimizle mi? Türkye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne, üniter devlet yapımıza sahip çıkmamızla mı? Bu hassasiyetlerimizden hangisi rahatsız etmiştir istifa eden milletvekillerini?”

‘ÇALAKALEM YAZILMIŞ AÇIKLAMA İLE NEREYE GİDİYORSUN?’

İstifa eden milletvekillerinin bu soruları yanıtını çıkıp Türk milletine vermeleri gerektiğini vurgulayan Poyraz, “Öyle sosyal medyada bir paylaşım bir post yayınlayarak olmaz bu işler. Sonra amacı belli manşetlerde ‘İYİ Parti’de yaprak dökümü’, ‘İYİ Parti dağılıyor’. İstifa eden milletvekiline soran yok. Hemşerim sen hayırdır, hangi konuda ters düştün? İYİ Parti siyasetinde aday olduğun günden bugüne hangi değişiklik var? İki paragraflık amacı olmayan çalakalem yazılmış açıklama ile nereye gidiyorsun?” diye konuştu.

Poyraz, “İşte sorduğum ya da sorulması gerek soruların yanıtları o istifa eden milletvekillerinde. Basın olarak sizden ve milletimizden bu soruların sorulmasını ve alınabilirse cevapların karşılaştırılmasını dilerim. Emin olunuz ki bu soruların hepsinin cevapları bizce bilinmektedir. Açıkça söyleyeyim ki; istifalar, İYİ Partinin yolunda bir değişiklik olduğu için değil, istifa edenlerin kişisel ikbal kaygıları sebebiyledir” açıklamasını yaptı.