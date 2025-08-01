Son bir ayda Esenyurt'un 21 katı alan orman kül oldu

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı analize göre, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan yangınlara ilişkin çalışmasını paylaştı.

Buna göre yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Yanan alanın, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un 21 katı ve 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

EN DÜŞÜK BÜTÇEYİ AYIRAN ÜLKE TÜRKİYE

Ayrıca analizde, Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında son bir ayda en çok yanan alana sahip ülke konumunda olmasına karşın orman yangını ile mücadeleye ayrılan bütçenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payı en düşük olan Avrupa ülkesi olduğu belirtildi.

Enstitü verilerine göre yangın riski yüksek olan İspanya'da 40 yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye'de 27 söndürme uçağı bulunuyor.