Son bir ayda Esenyurt'un 21 katı alan orman kül oldu

Kaynak: ANKA
Son bir ayda Esenyurt'un 21 katı alan orman kül oldu

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaya göre Türkiye’de son bir ayda çıkan orman yangınlarında Esenyurt'un 21 katı ve 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yaptığı analize göre, Türkiye’de 27 Haziran-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan yangınlara ilişkin çalışmasını paylaştı.

Buna göre yangınlarda 90 bin hektara yakın ormanlık alan küle döndü. Yanan alanın, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un 21 katı ve 12 bin 752 futbol sahası büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

grafik.jpeg

EN DÜŞÜK BÜTÇEYİ AYIRAN ÜLKE TÜRKİYE

Ayrıca analizde, Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasında son bir ayda en çok yanan alana sahip ülke konumunda olmasına karşın orman yangını ile mücadeleye ayrılan bütçenin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payı en düşük olan Avrupa ülkesi olduğu belirtildi.

Enstitü verilerine göre yangın riski yüksek olan İspanya'da 40 yangın söndürme uçağı bulunurken, Türkiye'de 27 söndürme uçağı bulunuyor.

Son Haberler
İzmirli Parla Kabasakal yine dünyanın zirvesinde
İzmirli Parla Kabasakal yine dünyanın zirvesinde
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı