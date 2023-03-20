20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son dakika - AKP’den Mehmet Şimşek açıklaması

Son dakika - AKP’den Mehmet Şimşek açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:46
Takip Et

Son dakika - AKP’den Mehmet Şimşek açıklaması

Son dakika - AKP’den Mehmet Şimşek açıklaması
+
Aa
-

Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulundu.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in aktardığı bilgilere göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ne davet edildiğini açıklamıştı.

AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirmişti.

"BURAYA GELMESİ GAYET NORMAL"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Şimşek görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Şimşek'in aktif siyasette yer almayı düşünmediğini aktaran Çelik, şunları söyledi: "Mehmet beyin AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Gerçmişte beraber hükümetlerde görev yaptık. Halen de çok sık görüştüğümüz bir kardeşimiz. Birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla buraya gelmesi gayet normal. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde sorumlulukları var. İş dünyasıyla ilgili olarak da yürüttüğü işler var.

O sebeple Mehmet Şimşek bey aktif siyaseti düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak beyan ettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kez daha ifade etti. Olağanüstü bir durum yok, zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız."

AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
4
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
5
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
6
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Trabzonspor'da flaş Orhan Ak gelişmesi
﻿Trabzonspor'da flaş Orhan Ak gelişmesi
﻿Trabzonspor'da flaş Orhan Ak gelişmesi
﻿Sakaryaspor 10 kişilik Bodrumspor'u yendi
﻿Sakaryaspor 10 kişilik Bodrumspor'u yendi
﻿Sakaryaspor 10 kişilik Bodrumspor'u yendi
﻿İngiliz devi Bellingham'dan vazgeçiyor
﻿İngiliz devi Bellingham'dan vazgeçiyor
﻿İngiliz devi Bellingham'dan vazgeçiyor
﻿Çorum'da cinayet. Tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
﻿Çorum'da cinayet. Tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
﻿Çorum'da cinayet. Tartıştığı yeğenini silahla öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.