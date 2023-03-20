Son dakika - AKP’den Mehmet Şimşek açıklaması

Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasette yer almayı düşünmüyor ama her türlü desteği verecek" dedi. AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulundu.

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in aktardığı bilgilere göre eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'ne davet edildiğini açıklamıştı.

AKP'ye başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatan Nehir, Şimşek'in yaklaşık 40 dakika önce Genel Merkez'e giriş yaptığını bildirmişti.

"BURAYA GELMESİ GAYET NORMAL"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Şimşek görüşmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şimşek'in aktif siyasette yer almayı düşünmediğini aktaran Çelik, şunları söyledi: "Mehmet beyin AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız. Gerçmişte beraber hükümetlerde görev yaptık. Halen de çok sık görüştüğümüz bir kardeşimiz. Birikimi olan, vizyonu olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla buraya gelmesi gayet normal. Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde sorumlulukları var. İş dünyasıyla ilgili olarak da yürüttüğü işler var.

O sebeple Mehmet Şimşek bey aktif siyaseti düşünmüyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti ama sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak beyan ettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini bir kez daha ifade etti. Olağanüstü bir durum yok, zaten buraya gelip giden bir arkadaşımız."

AK Parti Sözcüsü, ittifak görüşmeleri için ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza destek beyan eden tüm siyasi partilerle görüşmelerimiz sürüyor" yorumunda bulundu.