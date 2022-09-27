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SON DAKİKA / Mersin’de polisevi yakınında patlama ve silah sesleri: 2 polis yaralandı

Mersin’de polisevi yakınında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada iki polis yaralandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 23:39
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SON DAKİKA / Mersin’de polisevi yakınında patlama

SON DAKİKA / Mersin’de polisevi yakınında patlama ve silah sesleri: 2 polis yaralandı
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İHA'nın haberine göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olayda yaralananlar olduğu belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi yakınında duyulan silah seslerinin ardından bir patlama yaşandı. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

- Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. "

Yeniçağ Mersin temsilcisi Aslan Özkantürk'ün elde ettiği görüntülerde silah seslerinin duyulduğu görülüyor.

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