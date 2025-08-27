Son dakika... 10 şirkete kayyum atandı!

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan’ın tutuklanmasının ardından soruşturma yeni gözaltılar gerçekleştirilmişti.

Assan Grup sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bahçeli'den mesaj!

10 ŞİRKETE KAYYUM

Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirkete ise kayyum olarak atandı.

Öner ve Sayhan'ın MHP lideri Bahçeli'ye yakın olduğu biliniyordu.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde;

ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.