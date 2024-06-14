Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen bir güvenlik ihlali nedeniyle trafik her iki yönde de geçici olarak durduruldu.

"KÖPRÜDE BİREYSEL BİR EYLEM OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

İstanbul Valiliği tarafından verilen bilgiye göre, köprüde meydana gelen olayın bireysel olduğunun değerlendirildiğini ve güvenlik güçlerinin önlem olarak köprü trafiğini askıya aldığı belirtildi. Akşam saatlerinde, yerel saat ile 22.45 civarında, köprü üzerinde duran şüpheli bir aracın "SMA" yazılı olduğu gözlemlendi ve bu durum, güvenlik ekiplerinin hızla harekete geçmesine sebep oldu.

Meydana gelen durum sonucunda trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Valilik açıklamasında, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetiniz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerine yer verildi.

Trafik, bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru yeniden sağlanırken, köprünün diğer yönünün hala trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: "15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ TRAFİĞE KAPATAN ŞAHIS İKNA EDİLİP TESLİM ALINMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.