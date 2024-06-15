Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde otomobilin kapısına 'SMA' yazarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü trafiğe kapatan Resul Can Çatı isimli şahış emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı.

Şahıs emniyette verdiği ifade de,SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve yaptığından pişman olmadığını söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayda, isminin Resul Can Çatı olduğu tespit edilen şüpheli bir şahıs üzerinde sprey boya ile 'SMA' yazılı bir otomobil ile köprüyü trafiğe kapattı. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerini teyakkuza geçti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından kısa sürede şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilip gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen Çatı, bugün adliyeye sevk edilirken emniyette verdiği ifade de SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUKULANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

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