Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu. Gece yarısı kahreden haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu. Gece yarısı kahreden haber
Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma/saldırı girişiminde 5 kahraman askerimiz şehit oldu. 8 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde bulunan bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB, çatışmalar sırasında 3'ü ağır olmak üzere 8 askerimizin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıklarını duyurdu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çıkan çatışmada askerlimizce 12 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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