Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

5 askerimiz yoğun metan gazı sebebiyle şehit oldu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde bulunan askerlerimizin metan gazı sebebiyle şehit düştüğü belirtildi.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kahraman şehit İbrahim Demir'e gözyaşlarıyla veda...

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları,

Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır.

Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur.

Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

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Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN AÇIKLAMASI



Değerli Basın Mensupları,



Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır.… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2025

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Beş şehidimizden dördünün kimliği belli oldu.

İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan

Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak