Son dakika... ABD Eylem Tok iade ediyor

İstanbul'da yaşanan ölümlü kaza sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davalar, Massachusetts eyaletinin Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ediyor.

VOA'dan Can Kamiloğlu ve Mehmet Sümer'in haberine göre, savcının hakime sunduğu taslak metinde, Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi kararı yer aldı

Taslakta, Türkiye'nin ABD ile 1979 yılında imzalanan suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma kapsamında onaylanmış ve tasdik edilmiş belgeler sunduğu belirtildi.

Savcının hazırladığı taslak karar metninde, Türkiye’nin ABD ile 1979 yılında imzaladığı suçluların iadesiyle ilgili ikili anlaşma kapsamına uygun şekilde onaylanmış ve tasdik edilmiş belgeler sunduğu, bu belgelerin Tok'un yargılandığı suçlarla ilgili metinleri içerdiği belirtildi. Taslak karar metninde, “Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu Eylem Tok'un, bu mahkeme huzurunda aşağıdaki suçları işlediğine inanmak için muhtemel nedenler bulunmaktadır. Mahkemeye sunulan deliller, Tok'un suçlandığı suçların eğer ABD’de işlenmiş olması halinde ağır suçlardan yargılanmak üzere tutuklanmasını haklı çıkarmak için yeterlidir. Türk savcısının yeminli ifadesi, çok sayıda görgü tanığının ifadesi ve Türk görevliler tarafından elde edilen diğer belge ve kanıtlar sağlanmıştır. Bu nedenle ve yukarıdaki bulgular uyarınca, kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. Bu davada sunulan kanıtların bir kopyası ve bu davada alınan her türlü tanık ifadeleriyle birlikte mahkeme katibinden tasdiknameyle, iade talebinin onaylı bir kopyasını Dışişleri Bakanı'na iletmesini emrediyorum” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD’de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.