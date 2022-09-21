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Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz artırdı. Türkiye'ye etkisi ne olur

Amerikan Merkez Bankası FED 75 puan faiz artırdı. Böylece ABD faizi yüzde 3,25'e yükseltti...

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:03
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Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz artırdı. Türkiye'ye etkisi ne olur

Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz artırdı. Türkiye'ye etkisi ne olur
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ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti.

Fed böylece son 5 toplantıda toplamda 300 baz puanlık artırım kararı almış oldu.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI KASIM'DA

Bir sonraki faiz kararı, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında 2 Kasım’da açıklanacak.

Yılın son faiz kararının açıklanacağı tarih ise 14 Aralık olacak.

BORSA EKSİDE, TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Karar sonrasında ABD doları güçlenirken, Euro/Dolar paritesi 0,9813’e kadar geriledi.

Kamu kontrolünün yüksek olduğu dolar/TL, karar sonrasında 18,33’e sınırlı yükseliş gösterdi.

Karar öncesinde 1670 dolar olan ons altın, karar sonrasında 1660 doların altına geriledi. Gram altın da 978 TL’ye geriledi.

Karar sonrasında Brent petrolün varil fiyatında da sınırlı düşüşle 89 dolar seviyesi görüldü.

DOLAR BUGÜN 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

ABD ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş, bu verinin ardından Fed’in agresif faiz artışlarına devam etmesi beklentisi artmıştı.

Bugün kararın hemen öncesinde 2 yıllık ABD Hazine tahvili faizi 2007 sonrasında ilk kez yüzde 4’ü görmüş, doların diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de 111’i aşarak 20 yılın zirvesini görmüştü.

 

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Ekonomici
21.09.2022 21:28
Fed 100 değil de 75 puan faiz arttırınca bizde de faizin bu ay bir kez daha rahat bir şekilde 100 baz puan daha düşürülebileceği beklentisi oluştu  
 
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