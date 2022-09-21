Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz arttırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Buna göre banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.
Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti.
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.
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