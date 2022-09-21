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Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz arttırdı

Amerikan Merkez Bankası FED 75 puan faiz artırdı...

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:03
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Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz arttırdı

Son Dakika. ABD Merkez Bankası FED 75 baz puan faiz arttırdı
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ABD Merkez Bankası (Fed), merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre banka, ekonomistlerin beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan yükselterek; faizleri yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti.

Fed bir önceki toplantının yapıldığı temmuz ayında, politika faizinde beklentilere paralel 75 baz puan artırıma gitmişti.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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