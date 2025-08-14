Son dakika... Adli Tıp Murat Çalık kararını açıkladı!

Adli Tıp Kurumu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, mevcut tıbbi belge, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğini duyrudu.

Kurum tarafından Çalık hakkında düzenlenen mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda rapor talep edildiği belirtildi.

Aralık 1999'da Marmara Üniversitesi Hastanesinde akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı aldığı, Ocak-Haziran 2000 tarihlerinde de 4 kür kemoterapi tedavisi gördüğü ifade edilen Çalık hakkında, 17 Nisan 2002'de Türk Silahlı Kuvvetlerince "askerliğe elverişli olmadığı" şeklinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Hastanesinde, Ocak 2008'de sağ tükürük bezinde tümör (mukoepidermoid karsinom) nedeniyle ameliyat olduğu belirtilen Çalık'ın, İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan son değerlendirmesinde tükürük bezi tümörü açısından nüks (tekrarlama) veya metastaza (yayılma) ait bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

Mütalaada, yer verilen Çalık hakkında Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda, "silah bulundurma veya taşıma ruhsatı almasında sağlık açısından sakınca yoktur" şeklinde değerlendirme yapıldığı bildirildi.