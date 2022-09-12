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Son dakika. Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika... Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 20:33
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Son dakika. Akdeniz açıklarında deprem

Son dakika. Akdeniz açıklarında deprem
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Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:

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