Son dakika. Akdeniz açıklarında deprem

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu bilgilere yer verildi:
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