Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Akdeniz'de deprem!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de deprem olduğunu açıkladı.

Depremin merkez üssü Girit Adası olarak tanımlanırken büyüklüğü 5.1 olarak duyuruldu.

Derinliği ise 28.0 km olarak kaydedildi.

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AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK DUYURDU

AFAD ise Kandilli Rasathanesi'nden farklı olarak depremin büyüklüğünü 5.0 olarak kaydetti.

Derinliği ise 15 km olarak duyuruldu. Depremin saati ise 07:01 olarak tanımlandı.

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DÜN DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

AFAD, dün de saat 18:38'de yine Akdeniz'de deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Bu depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklanmıştı.

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