SON DAKİKA - AKP'den ilk açıklama. Ömer Çelik 'Son oy sayılana kadar bekleyeceğiz'

Ayrıca Çelik, Faik Öztrak'ın 14 Mayıs tarihli açıklamasını eleştirerek, CHP Genel Merkezi'nin suyu bulandırdığını ifade etti.

Çelik, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" şeklindeki söylemlerinin suyu bulandırdığını belirtti.

Balkon konuşması geleneğinin CHP'de olmadığını, ancak AKP'de olduğunu söyledi.

Ömer Çelik’in açıklaması şöyle:

"Türkiye Güvenli bir şekilde hiçbir sorun çıkmadan ufak tefek olaylar hariç, genel olarak güvenli bir şekilde bütün dünyaya demokrasi dersi verebilecek seçil şekilde. Oy kullanma işlemini tamamladı ve şimdi oy sayım işlemine geçildi. Bir kere daha büyük milletimiz sandık yoluyla Türkiye'yi kimin yönetmesi gerektiğine karar verecek. Millet iradesine gönülden bağlı olanlar, millet iradesini ve demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar, bütün bu sürece saygı duyduğu gibi sonuca da saygı gösterecekler. Neticede Türkiye'de ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimledi. Bunu da buraya kadar başarıyla getirdi ve şimdi açıklanan sonuçlar sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Tabii 2 kere üst üste CHP sözcüsü bir telaş içerisinde yine açıklama yaptı ve bu açıklamalarda aslında parti içinde müteahhitlerine verilmesi gereken dersin birtakım unsurlarını ekranlardan paylaştı. Şimdi bir kere daha kendi ellerindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışmaktan. Diğer ortaya koyulan verilere dönük bir bulandırma çabası içerisine girdiklerini görüyoruz. Tabii hiç kimse balkon konuşması yapmasını suyu bulandırmayın diye bir ifade kullanıyor. Bütün bu süreçte CHP sözcüsü Faik Bey'in bilmesi gereken şu, bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel merkezinden.2 belediye başkanından gelmiştir. 14 Mayıs gecesi çıkıp kazandık ve 13 cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyerekten açıklama yaptılar.

Kazandık ve 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyerekten açıklama yaptılar. Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak aramızda kalsın kazandık gibisinden son derece sorumsuz, yakışıksız millet iradesine saygısız bir biçimde bir tavır koydular. Dolayısıyla CHP sözcüsü, arkadaşımızın hatırlaması gereken şey suyu bulandırma faaliyetinin 14 Mayıs gecesi CHP Genel merkezinden yapıldığıdır. İkincisi hiç kimse alelacele balkon konuşması yapmasın diyor. Buna da tabii bu dönüpde.ch p söylenmesi gereken bir şey. Balkon konuşması yapma geleneği onlarda yok bizde var ama biz millet iradesi tecelli ettikten sonra. Milletimizin bütün oyu bütün iradesi ortaya çıktıktan sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam etmektedir. Bu sefer tabii 2 belediye başkanlığından açıklama yapmaması geçen sefer suyu dolandıranların. Bunun yerine açıklamaların CHP sözcüsü tarafından yapılması biraz ders alındığını gösteriyor ama yine bir telaşla içerisinde bütün diğer verileri yok sayarak kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin gerçek verisi gibi sunmaya çalışıyorlar.

Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Güvenli bir ortamda güvenlik güçlerimizin sağladığı güven ortamı içerisinde YSK'nın güvenilir mekanizmaları içerisinde Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi içerisinde oylarımızı kullandık. Şimdi sandıklar açılıyor, ekranlardan hep beraber görüyoruz. Sandık sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Belli irade tecelli etmeye başladı fakat biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana ve tablo şekillenen ne kadar?

"Oyumuz şudur, aldığımız netice budur" demeyen bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz. Tabii kendi sandık görevlilerine geçen sefer de seçimler öncesinde vermeleri gereken bir takım telkinleri çıkıp şimdi ekranlarda vermeyi siyaset yapmak. Zannediyorlar, unutmayalım ki ne suyu bulandırmak ile ilgili ne de başka bir tavırla ilgili demokratik iradeye saygısızlıkla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. Ak Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıran onlar da. Alen acele seçim sonucu açıklayanlarda CHP genel merkezinde açıklama yapan vardı, biz çıktık dedik ki millet iradesine saygısızlık ediyorsunuz. Ondan sonra diyorlar ki biz bunu bir temenni olarak söyledik. Hayır, temenni başka bir şey. Bütün siyasi partiler kazanacağız diyen temenni ifade ederler ama siz onun üçüncü Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına konuşuyoruz diyerekten bir açıklama yaptınız. Ondan sonra da düzeltmeniz tam bir. Olgunlaşmamış demokrasiden nasibini almamış, demokratik iradeden nasibini almamış bir şekilde bu tavrı ortaya koydunuz. Şimdi de çıkmışsınız. Yine talaş içerisinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Belki açıklama yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Kendi verilerinizden tablonun nasıl olduğunu söylüyorsunuz, ondan sonra da başkalarına akıl vermeye kalkıyorsunuz. 14 Mayıs günü suyu bulandırma faaliyetini siz yaptınız. Bugün bundan uzak durmanız lazım.

Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, müsterih olsunlar, Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor. Ve sandıklar çıkacak hatırlayın. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan önce 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın. Çok büyük olaylar olacak. Herkesin evinde kalsın demiş. Ama bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs gecesi de bütün vatandaşlarımız sokaktaydı ve gayet demokratik bir şekilde seçim sonucunda herkes birbirini tebrik etti. Bugün de yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Yine demokratik hayatımızın çok önemli aşamalarından birine imza atıyoruz. İlk defa Türkiye'de ikinci tur seçim deneyimledi. Bir tablo ortaya çıktı ve bu tablonun neticesi resmi organlar tarafından da açıklandığında hepimiz bu sonucu net bir şekilde göreceğiz ve ortaya çıkan sonucu büyük milletimizin demokratik iradesi olarak hep beraber selamlaşacağız onun için telaşa gerek yok CHP genel merkezinin ikide bir tansiyon üretmesine gerek yok içeride bir panik havası üretmesine gerek yok. Selamlaşacağız. Onun için telaşa gerek yok. CHP Genel merkezinin ikide bir tansiyon üretmesine gerek yok, içeride bir panik havası üretmesine gerek yok.

Gayet sağlıklı bir şekilde bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu milletimizin demokrasimize sahip çıkma konusundaki büyük iradesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük teveccühün, daha güçlü bir şekilde. Devam ettiğini görmemize rağmen biz herhangi bir şekilde seçim sonucu şudur demiyoruz. Çünkü dediğim gibi son oy sayılıp da irade ortaya çıkana kadar biz bunu saygıyla bekleyeceğiz.

Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünler millet iradesine saygı günleridir. Bugünlerde söylenen bütün sözler, insanların ömür boyu alınlarında taşıyacağı sözlerdir. Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir.Ve sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır ve güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza teveccühü nde devam ettiğini görüyoruz. O yüzden sakin bir şekilde hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok.

Gayet müsterih bir şekilde centilmence hep beraber sonuçları bekleyeceğiz.

Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP genel merkezinden yapılıyor. Ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde ortada bir suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak.

Bütün milletimizden sandık başına giderek iradesini gösteren bütün vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı haz arz ediyoruz. Demokrasimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."